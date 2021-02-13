الأنبا عمانوئيل يلتقي بأنشطة التعليم المسيحي بالطويرات

التقى صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بمقر المطرانية مع أنشطة التعليم المسيحي بكنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء جاء تحت عناية الأب إسطفانوس عزيز، راعي الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات الإليزابتين.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يأتي ذلك خلال جولتهم الحضارية، والثقافية والترفيهية بمدينة الأقصر.