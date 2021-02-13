نائب محافظ القاهرة يتفقد أسواق ومحال السلام لمتابعة العمل

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، جولاته الرقابية بأسواق ومحلات المنطقة الشمالية، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتواجد بالشارع ومراجعة قائمة الأسعار وجودة السلع.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الأميرية بالمرور بنطاق الحى، وتفقد نائب المحافظ محلات السلام والسوق لمتابعة سير العمل بحضور أمين عثمان عضو مجلس النواب.وتفقد نائب محافظ القاهرة سوق السلام والمحلات وتابع التسعيرات الخاصة بالسلع وجودتها وتابع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل المحلات والسوق.