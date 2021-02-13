كلدان مصر يحتفلون بعيد العذراء سيدة لورد ويوم المرضى العالمي

احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد العذراء سيدة لورد ويوم المرضى العالمي.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الاحتفالات جاءت بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترأس الصلاة سيادة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بحضور المؤمنين.