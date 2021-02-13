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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معرض عالمي للحاصلات الزراعية في شرم الشيخ بمشاركة 108 دول

السبت 13/فبراير/2021 - 01:47 م
أحمد الباشا إدريس
أحمد الباشا إدريس
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الباشا إدريس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجري الآن الأستعداد لإقامة معرض عالمي ضخم للحاصلات الزراعية والبقوليات والأغذية تحت مظلة غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح إدريس، أن المعرض سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وسيتم مخاطبة سيضم 108 دولة عربية وأجنبية، ومن المستهدف مشاركة نحو 2500 إلي 3000 شركة مصرية وأجنبية.

وأشار إلي أن هذا المعرض يأتي تماشياُ مع استراتيجية الدولة التي تضع التصدير على رأس أولويتها، فضلًا عن إيمانها بالفرص الواعدة بالسوق العربية والإفريقية والأوربية.

وأكد إدريس أن المعرض سيكون منصة استثنائية لتنشيط صادرات وواردات قطاع البقوليات والحاصلات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية خاصةً في إفريقيا لموقعها الاستراتيجي والمركزي للعالم.

وأضاف أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي، يعطي لهذا المعرض اولوية كبيرة، وسيتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن التفاصيل وكيفية الاشتراك في هذا المعرض الضخم، الذي لن يقل اهمية عن المعارض الدولية الاخري، وسيتيح فرص امام المصدرين والمستورين المصريين اللقاء بنظائرهم من الشركات العربية والعالمية، وعقد لقاءات بي تو بي لعقد اتفاقيات تجارية بين مصر والدول الاخري

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