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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:22 م
الطقس
الطقس
نوران إمام
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تزامنًا مع موجة الطقس المعتدل، والتي تصل لحد الدفء التي تشهدها البلاد نهارًا، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد.

وأوضح شاهين، تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة.

وعن طقس اليوم السبت أوضح "شاهين" أنه سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وسيكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، وسيشهد الطقس نهارًا بعض الدفء، بينما سيشهد ليلًا طقسًا شديد البرودة، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد "شاهين" أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد، مؤكدًا استمرار الشبورة المائية صباحًا، حيث تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح "شاهين" أنه ستتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن طقس غد الأحد سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، فيما سيكون معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن جنوب سيناء أوضح "شاهين" أنه سيكون مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، مع نشاط بالرياح معتدلة، مضيفًا أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، بالإضافة لنشاط بالرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ويتغير الجو اعتبارًا من بعد غد الإثنين، حيث أوضح "شاهين" أنه يشهد سقوط أمطار متقطعة ونشاطا للرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تشهد الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وجود شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة والوجه البحري.

وشدد "شاهين" على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس، وذلك في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة، لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

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