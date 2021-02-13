مدبر الكنيسة الكلدنية يزور مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

زار الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، يرافقه الأب مايكل سليم الفرنسيسكاني سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الزيارة جاءت بمقر إقامة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر في النيابة الرسولية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه دار اللقاء حول بحث سبل التعاون في مختلف المجالات الرسولية والخدمية.