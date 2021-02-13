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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات الاستيرادية بالغرفة التجارية

السبت 13/فبراير/2021 - 01:44 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز الخدمات الاستيرادية الذي تم إعدادة بمبني الغرفة التجارية، لتتم من خلالة جميع الإجراءات الخاصة بالتنازلات عن الحصص الاستيرادية اعتبارا من غدا الأحد، بدلا من التعامل في الإجراءات داخل الدائرة الجمركية.

وأكد الغضبان، خلال الجولة، على ضرورة ميكنة جميع الإجراءات تيسيرا على المواطنين، ومن أجل السرعة والدقة وخاصة في عمليات استخراج الإيصالات الخاصة بإجراءات التنازل دون الاعتماد على الأسلوب اليدوي، مشددا أنه لن يتم التعامل بالتوكيلات أو التفويضات الخاصة بأي من أصحاب الحصص، ولابد من تواجد المتنازل بنفسة لإتمام الإجراءات، على أن يتم التأكد من شخصية المتنازل من قبل موظفي الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتجهيزات التي تمت وتخصيص دور بأكملة تتوافر فية كافة التسهيلات ووسائل الراحة للمتعاملين مع المركز، كما وجه بعدم السماح لأي شخص بتعكير صفو عملية التنازلات وتعطيل مصلحة المواطنين والتعامل مع هذه الحالات بكل حزم.

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