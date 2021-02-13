الأنبا باخوم يلتقي بخدام نشاط فرح وعطاء

التقى صباح اليوم السبت، الموافق ١٣ فبراير، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بخدام نشاط فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.جاء ذلك بحضور الأب جورج جميل، المرشد الروحي للمجلس، والأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، مسؤولي المجلس، وكذلك خدام فرح وعطاء من مختلف الرعايا.وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس عن الشيخوخة بعنوان "الشيخوخة هي عطية من الله".