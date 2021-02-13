«تعليم القاهرة» أول الجمهورية في تفعيل «أوفس 365»

فازت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمركز الأول على مستوي الجمهورية في تفعيل برنامج "أوفيس 365"، وإعداد برنامج إلكتروني لحصر العجز والزيادة على مستوى الإدارات التعليمية، والذي تم تعميمه على مستوى الجمهورية.وكرمت المديرية أسرة التنسيق الابتدائي الإعدادي والثانوي بتعليم العاصمة، أيضا مديري التنسيق بالادارات التعليمية، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.وتقدمت صفاء عبد الرازق حسن، مدير تنسيق الإعدادى والثانوي، بخالص الشكر والتقدير لمدير المديرية لدعمه وتحفيزه المستمر وتوجيهاته بمتابعة كل جديد من تحديثات وتطورات التكنولوجية، وتفعيل برنامج "أوفيس 365" وعمل برنامج إلكتروني لحصر العجز والزيادة على مستوى الإدارات التعليمية.كما تقدمت بالشكر لفريق العمل الذي يتسم بحسن التعاون والإنجاز وإنكار الذات، وهم هاني صبري، منفذ البرنامج، وسهير عبد السلام وأماني محمد وعبير نبيل وابتسام الحسينى وتوكل عبد الستار وهند سيد ومحمودعبد الرحيم.