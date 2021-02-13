«قومي المرأة» يثمن مشاركة واعظات في قافلة «الأوقاف» إلى السودان

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بمشاركة عدد من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، والتي ضمت وفد مشترك من الأئمة والدعاة والداعيات من البلدين، جابوا عدة ولايات سودانية، وأقاموا عددا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات في تلك الولايات.وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إتاحة الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة في القافلة الدعوية، معربة عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمسة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية والتي جابت عددًا من الولايات السودانيه، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعلة في نشر الفكر الوسطى المستنير بين السيدات.وأشارت إلى أن مشاركة الداعيات في مثل هذه القوافل الدعوية الهامة أصبح أمر حتمي وضروري لقدرتهن على التواصل مع السيدات وتوعيتهن بأمور دينهن ودنياهن، خاصة أنهم تلقوا التدريب الكافي من وزارة الأوقاف للقيام بهذا الدور الحيوي والهام.يذكر أن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والبرامج التي تم إقرارها بواسطة وزيري الشوون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات والصلاة وإحداث حراك إيجابي على المستوى الدعوي وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الشؤون الدينيه والأوقاف.