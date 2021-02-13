ضبط 359 عبوة دواء بيطري مخالف بمنيا القمح في الشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.وأسفرت الحملة عن ضـبط 359 عبوة لـ32 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية، مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.