رئيس حي شرق مدينة نصر يزور للمركز الطبي بالهجانة

أجرى العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مديرة الإدارة الطبية شرق مدينة نصر الدكتورة مها محب جولة تفقدية للمركز الطبى بعزبة الهجانة للوقوف على مستوى الحالة الإدارية والخدمات الطبية المقدمة واعمال التطوير المطلوبة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.واستعد حي شرق مدينة نصر لموجة التقلبات المناخية وقام بانشاء خط بالوعات الامطار امام نادي تيوليب زهراء مدينة نصر.وأوقفت أجهزة حي شرق مدينة نصر أعمال بناء مخالفة أعلى سطح العقار ١٢ ش سمير مرسي من محمد حسنين هيكل وتم إزالة عدد ٦ اعمده خرسانيه واسوار من الطوب الاحمر.وواصل الحي بتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع الحي في مجال الطرق وتم انهاء اعمال رصف ميدان جمال حمدان مع الزهراء وشارع الجبل الي متولي الشعراوي.كما تم الانتهاء من اعمال التخطيط المروري ودهانات الحارات المرورية بشارع عثمان عبدالحفيظ.