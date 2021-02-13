رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر يزور للمركز الطبي بالهجانة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:33 م
رئيس حي شرق مدينة
رئيس حي شرق مدينة نصر
مصطفى عبدالله
طباعة
أجرى العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مديرة الإدارة الطبية شرق مدينة نصر الدكتورة مها محب جولة تفقدية للمركز الطبى بعزبة الهجانة للوقوف على مستوى الحالة الإدارية والخدمات الطبية المقدمة واعمال التطوير المطلوبة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعد حي شرق مدينة نصر لموجة التقلبات المناخية وقام بانشاء خط بالوعات الامطار امام نادي تيوليب زهراء مدينة نصر.

وأوقفت أجهزة حي شرق مدينة نصر أعمال بناء مخالفة أعلى سطح العقار ١٢ ش سمير مرسي من محمد حسنين هيكل وتم إزالة عدد ٦ اعمده خرسانيه واسوار من الطوب الاحمر.

وواصل الحي بتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع الحي في مجال الطرق وتم انهاء اعمال رصف ميدان جمال حمدان مع الزهراء وشارع الجبل الي متولي الشعراوي.

كما تم الانتهاء من اعمال التخطيط المروري ودهانات الحارات المرورية بشارع عثمان عبدالحفيظ.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة