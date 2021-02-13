غلق 12 منشأة غذائية ضبط فيها 2 طن منتجات فاسدة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مشددا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية والمحلات والمخابز والمطاعم بالمراكز والمدن والأحياء، والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.وقرر محافظ الدقهلية غلق 12 منشأة غذائية بنطاق قرى المركز ومدينة السنبلاوين، شملت مطاعم ومحلات ومخابز، لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، كما أحال 24 محضرا بالمخالفات في المنشآت المشار إليها للنيابة العامة لإعمال شئونها.وجاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن نتائج حملة التفتيش لقطاع الطب الوقائي من خلال إدارة مراقبة الأغذية على قرى مركز ومدينة السنبلاوين، وأسفرت عن ضبط وإعدام 2140 كيلوا أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.