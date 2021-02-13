بعد معاينة موقع «التنقيب» بالإسماعيلية.. لجنة تؤكد عدم وجو آثار

بعد معاينة موقع «التنقيب» بالإسماعيلية.. لجنة تؤكد عدم وجو آثار
السبت 13/فبراير/2021 - 01:32 م
مصطفى ديابطباعة
انتهت اللجنة الثلاثية لمنطقة آثار الإسماعيلية، من معاينة موقع الحفر والتنقيب بقرية الواصفية بالمحافظة، بعد قيامهم بحلف اليمين أمام نيابة مركز أبوصوير.
وأكدت مصادر رسمية، خلو موقع محاولة التنقيب عن الآثار بالقرية من الشواهد الآثرية، سواء كانت معمارية كبقايا جدران واضحة أو مبان حجرية من الطوب اللبن، أو منقولات كسيطرة اللون الأحمر على الأرض، أوالعثور على كسر فخار أو خزف أو بقايا منقولات خشبية أو معدنية أو أفران.
وكشفت المصادر، أن عملية اكتشاف الأماكن الآثرية تخضع لعدة خطوات، أبرزها إجراء دراسة آثرية على المنطقة نفسها للتعرف على تاريخها سواء كانت من عصور ما قبل التاريخ أو العصر الإسلامي أو المسيحي، وبالتالي التعرف على نوع الآثار بداخلها وفق الفترة المحددة.
وكانت نيابة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز، قررت تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الأثار بقرية الواصفية.
وشكلت منطقة أثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفى عرفة، سماح عبد الحليم عوض، ياسمين غريب، مفتشين أثار.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار، بعد تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات تؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر أسفل "منزل" بقرية الواصفية، وبانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبو صوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.
بالمعاينة المبدئية تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف المتر وفي نهايتها سرداب، بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.
وأكدت مصادر رسمية، خلو موقع محاولة التنقيب عن الآثار بالقرية من الشواهد الآثرية، سواء كانت معمارية كبقايا جدران واضحة أو مبان حجرية من الطوب اللبن، أو منقولات كسيطرة اللون الأحمر على الأرض، أوالعثور على كسر فخار أو خزف أو بقايا منقولات خشبية أو معدنية أو أفران.
وكشفت المصادر، أن عملية اكتشاف الأماكن الآثرية تخضع لعدة خطوات، أبرزها إجراء دراسة آثرية على المنطقة نفسها للتعرف على تاريخها سواء كانت من عصور ما قبل التاريخ أو العصر الإسلامي أو المسيحي، وبالتالي التعرف على نوع الآثار بداخلها وفق الفترة المحددة.
وكانت نيابة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز، قررت تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الأثار بقرية الواصفية.
وشكلت منطقة أثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفى عرفة، سماح عبد الحليم عوض، ياسمين غريب، مفتشين أثار.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار، بعد تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات تؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر أسفل "منزل" بقرية الواصفية، وبانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبو صوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.
بالمعاينة المبدئية تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف المتر وفي نهايتها سرداب، بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.