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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد معاينة موقع «التنقيب» بالإسماعيلية.. لجنة تؤكد عدم وجو آثار

السبت 13/فبراير/2021 - 01:32 م
التنقيب
التنقيب
مصطفى دياب
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انتهت اللجنة الثلاثية لمنطقة آثار الإسماعيلية، من معاينة موقع الحفر والتنقيب بقرية الواصفية بالمحافظة، بعد قيامهم بحلف اليمين أمام نيابة مركز أبوصوير.

وأكدت مصادر رسمية، خلو موقع محاولة التنقيب عن الآثار بالقرية من الشواهد الآثرية، سواء كانت معمارية كبقايا جدران واضحة أو مبان حجرية من الطوب اللبن، أو منقولات كسيطرة اللون الأحمر على الأرض، أوالعثور على كسر فخار أو خزف أو بقايا منقولات خشبية أو معدنية أو أفران.

وكشفت المصادر، أن عملية اكتشاف الأماكن الآثرية تخضع لعدة خطوات، أبرزها إجراء دراسة آثرية على المنطقة نفسها للتعرف على تاريخها سواء كانت من عصور ما قبل التاريخ أو العصر الإسلامي أو المسيحي، وبالتالي التعرف على نوع الآثار بداخلها وفق الفترة المحددة.

وكانت نيابة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز، قررت تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الأثار بقرية الواصفية.

وشكلت منطقة أثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفى عرفة، سماح عبد الحليم عوض، ياسمين غريب، مفتشين أثار.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار، بعد تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات تؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر أسفل "منزل" بقرية الواصفية، وبانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبو صوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

بالمعاينة المبدئية تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف المتر وفي نهايتها سرداب، بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.

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