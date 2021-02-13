1433 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، 1433 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما تلقى التطعيم الخاص بـ"كورونا 413 ألفا و235 شخصا.وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 432 ألفا و303 حالات، تعافى منها 409 آلاف و877 حالة بينما توفي 8195 حالة..مشيرة إلى تواجد 1371 حالة بالمستشفيات لتلقي العلاج منهم 266 في وحدات العناية المركزة.وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات النمساوية كتالي: فيينا 366 والنمسا السفلى 305 إصابات وستيريا 179 والنمسا العليا 174 وكارينثيا 121 وتيرول 90 وسالزبورغ 89 وبورغنلاند 59 وفورارلبرج 50 حالة.