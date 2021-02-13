هبة عبد الغني تستكمل تصوير «الطاووس» في شقة مصر الجديدة

تستكمل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها في مسلسل "الطاووس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بطولة النجم العربي جمال سليمان، غدا الأحد في إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة.ومن جانبها أعربت هبة عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم جمال سليمان، وكذلك التعاون للمرة الثانية مع الفنانة سهر الصايغ والمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي تري التعاون معه مكسب كبير لأي ممثل خاصة في ظل حرصه الشديد على الاهتمام بكل شيء يخص الممثل، والعمل على تقديمه للجمهور بشكل مختلف وجديد عليهم بعيدا عن النمطية والتكرار.يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهالة فاخر، وأشرف مصيلحي، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، هذا إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد.العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.‎وعلى جانب آخر تنتظر هبة عبد الغني عرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "وادي الجن"، المقرر نهاية شهر فبراير الحالي، من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، ومنة إكرام، وعمر خالد، ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وهبة عبدالغني، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.الجدير بالذكر أن هبة تشارك بجانب مسلسل "الطاووس" في رمضان المقبل بمسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.