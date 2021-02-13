2631 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت 2631 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 345 ألفا و605 حالات.وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1001 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و589 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 326 ألفا و780 حالة.