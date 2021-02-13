«أكسفورد» تبدأ تجارب لقاح أسترازينيكا على الأطفال الشهر الجاري

تعتزم جامعة (أكسفورد) بدء تجارب اللقاح الذي طورته الجامعة البريطانية بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" على الأطفال خلال الشهر الجاري، باعتبارها خطوة أساسية في الطريق صوب الحد من انتشار الوباء العالمي.وأوضحت (أكسفورد) - في بيان أوردته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، اليوم السبت أن تجارب اللقاح تشمل 300 طفل؛ تتراوح أعمارهم ما بين سن 6 إلى 17 عاما، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجري شركة "إسترازينيكا" تجربة أوسع نطاقا تشمل الآلاف من الأطفال داخل الولايات المتحدة خلال وقت لاحق.ونقلت (بلومبرج) عن أندريو بولارد المشرف الرئيسي على تجربة لقاح أكسفورد قوله إن "تجارب اللقاح على الأطفال المقررة الشهر الجاري ستشمل ثلاث مدن بريطانية، وهي: (لندن، ساوثهامبتون وبريستول)".وأضاف أن التجارب تستهدف تقييم مدى درجة آمان وفاعلية اللقاح على الأطفال، موضحا أن الشريحة الأولى المستهدفة من الأطفال ستكون ما بين سن 12 إلى 17 قبل أن يتم اختباره على الشريحة الأصغر سنا، على أن تعلن النتائج الأولية خلال موسم الصيف المقبل.وتابع "لقد وضعنا ضمن خططنا من البداية أن يتم اختبار اللقاح على الأطفال لضمان نفاذه لجميع الشرائح العمرية.. لذلك أشعر بسعادة بالغة بإننا بلغنا مرحلة بدء التجارب على الأطفال، بعد ذلك الطريق الشاق الذي قطعناه".ومن جانبها، أوضحت وكالة (بلومبرج) أنه رغم أن تأثيرات الفيروس على الأطفال لاتزال ضمن نطاق محدود مقارنة ببالغين حتى أن بعضهم قد لا تظهر عليه أعراض، غير أنه يظل مجهولا إلى أي مدى يستطيع الأطفال نقل المرض.. ورأت أن تلقي الأطفال التطعيم سيكون مفتاحا أساسيا في سبيل الحد من انتشاره والمساعدة في إبقاء المدارس أبوابها مفتوحة وتجنيب الشرائح العمرية الأكبر سنا التعرض لخطر الإصابة.وبحسب أحدث بيانات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تخطى عدد المصابين بين الأطفال داخل الولايات المتحدة بفيروس كورونا حاجز 2.9 مليون طفلا.