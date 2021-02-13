رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أكسفورد» تبدأ تجارب لقاح أسترازينيكا على الأطفال الشهر الجاري

السبت 13/فبراير/2021 - 01:27 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
ا ش ا
طباعة
تعتزم جامعة (أكسفورد) بدء تجارب اللقاح الذي طورته الجامعة البريطانية بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" على الأطفال خلال الشهر الجاري، باعتبارها خطوة أساسية في الطريق صوب الحد من انتشار الوباء العالمي.

وأوضحت (أكسفورد) - في بيان أوردته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، اليوم السبت أن تجارب اللقاح تشمل 300 طفل؛ تتراوح أعمارهم ما بين سن 6 إلى 17 عاما، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجري شركة "إسترازينيكا" تجربة أوسع نطاقا تشمل الآلاف من الأطفال داخل الولايات المتحدة خلال وقت لاحق.

ونقلت (بلومبرج) عن أندريو بولارد المشرف الرئيسي على تجربة لقاح أكسفورد قوله إن "تجارب اللقاح على الأطفال المقررة الشهر الجاري ستشمل ثلاث مدن بريطانية، وهي: (لندن، ساوثهامبتون وبريستول)".

وأضاف أن التجارب تستهدف تقييم مدى درجة آمان وفاعلية اللقاح على الأطفال، موضحا أن الشريحة الأولى المستهدفة من الأطفال ستكون ما بين سن 12 إلى 17 قبل أن يتم اختباره على الشريحة الأصغر سنا، على أن تعلن النتائج الأولية خلال موسم الصيف المقبل.

وتابع "لقد وضعنا ضمن خططنا من البداية أن يتم اختبار اللقاح على الأطفال لضمان نفاذه لجميع الشرائح العمرية.. لذلك أشعر بسعادة بالغة بإننا بلغنا مرحلة بدء التجارب على الأطفال، بعد ذلك الطريق الشاق الذي قطعناه".

ومن جانبها، أوضحت وكالة (بلومبرج) أنه رغم أن تأثيرات الفيروس على الأطفال لاتزال ضمن نطاق محدود مقارنة ببالغين حتى أن بعضهم قد لا تظهر عليه أعراض، غير أنه يظل مجهولا إلى أي مدى يستطيع الأطفال نقل المرض.. ورأت أن تلقي الأطفال التطعيم سيكون مفتاحا أساسيا في سبيل الحد من انتشاره والمساعدة في إبقاء المدارس أبوابها مفتوحة وتجنيب الشرائح العمرية الأكبر سنا التعرض لخطر الإصابة.

وبحسب أحدث بيانات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تخطى عدد المصابين بين الأطفال داخل الولايات المتحدة بفيروس كورونا حاجز 2.9 مليون طفلا.

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه