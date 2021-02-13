مطار القاهرة يستقبل 21500 راكب اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 224 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 21500 راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول.يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، 11817 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 113 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 10343 راكب على متن 111 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.