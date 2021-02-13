رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 21500 راكب اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 01:26 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 224 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 21500 راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول.

يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، 11817 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 113 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 10343 راكب على متن 111 رحلة دولية وداخلية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه