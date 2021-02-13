أمر إحالة المتهمين في خلية «أحرار الشام»

حصلت "الدستور" على نسخة من أمر إحالة خلية أحرار الشام في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط العجوزة والمقيدة برقم.290 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم، هشام أحمد عبد الرحمن، عامل، "مكني أبو آسيا المصري"، عبد الرحمن عبد العليم سعيد، محاسب، محمد عبد الفتاح احمد، مالك حانوت، "مكني أبو حذيفة"، سيف سلامة محمد، عامل، احمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.كشف أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى 17 6 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الأول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.أضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الاخيرة انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها.كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.واختتم أمر الإحالة أن المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمو إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.