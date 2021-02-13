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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حلقة مُترجمة من «الختم المقدس» عن عمل الميرون لخدمة المهجر

السبت 13/فبراير/2021 - 01:24 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الختم المقدس".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن طريقة عمل زيت الميرون المقدس.

وجاءت الحلقة الأحدث في صيغة الفيديو مُترجمة لخدمة أقباط المهجر.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي على موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وأعلنت الكنيسة للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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