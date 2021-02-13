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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد الكدواني يقتحم عالم المنصات بـ«موضوع عائلي»

السبت 13/فبراير/2021 - 01:21 م
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
دعاء عبد المقصود
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تعاقد الفنان ماجد الكدواني على مسلسل درامي جديد بعنوان " موضوع عائلي".

وهو مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد، وجاري حاليا إختيار باقي أبطال العمل.

"موضوع عائلي" من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويعد العمل هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة واول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية

يذكر أن ماجد الكدوانى يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "وقفة رجالة " وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.

ويشارك في بطولة "وقفة رجالة" النجوم بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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