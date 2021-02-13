البابا تواضروس: التعبيرات القاسية أخطر من الرصاص

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال للحياة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن القسوة.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الحلقة إن التعبيرات القاسية تجرح وقد تكون أخطر من الرصاص.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.