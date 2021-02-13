محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتطوير مسار آل البيت

واصلت محافظة القاهرة نهو معوقات الصرف الصحى بشارع الأشراف لتطوير مسار ال البيت من حيث وصلات الكهرباء والمياه.واستكملت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير متنزه الخليفة التراثى وتمت الموافقة من قبل محافظة القاهرة باعتماد الرسومات الهندسية المتعلقة بخطة التطوير.ووافقت المنطقة الجنوبية على عمل خزان مياه بالإضافة لانهاء ما يتعلق بمشكلة عداد المياه وعداد الكهرباءوحددت المنطقة الجنوبية الميزانية المتعلقة بتطوير شارع الأشراف والمتمثلة فى دهان الواجهات والاسفلت والانارةيذكر ان تطوير مزارات آل البيت تتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الاهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الاخرى