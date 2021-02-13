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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تواصل أعمالها لتطوير مسار آل البيت

السبت 13/فبراير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة نهو معوقات الصرف الصحى بشارع الأشراف لتطوير مسار ال البيت من حيث وصلات الكهرباء والمياه.

واستكملت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير متنزه الخليفة التراثى وتمت الموافقة من قبل محافظة القاهرة باعتماد الرسومات الهندسية المتعلقة بخطة التطوير.

ووافقت المنطقة الجنوبية على عمل خزان مياه بالإضافة لانهاء ما يتعلق بمشكلة عداد المياه وعداد الكهرباء

وحددت المنطقة الجنوبية الميزانية المتعلقة بتطوير شارع الأشراف والمتمثلة فى دهان الواجهات والاسفلت والانارة

يذكر ان تطوير مزارات آل البيت تتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الاهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الاخرى

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