تبرئة أم إدانة.. سيناريوهات اليوم الأخير في محاكمة ترامب

-محاكمة ذات دوافع سياسية

-انتهاء المحاكمة بالبراءة

-دفاع ترامب يقدم المرافعات النهائية اليوم

أنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة، مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، لإثبات عدم صحة التهم الموجهة إليه بـ"التحريض على العصيان وأعمال الشغب" في مقر الكونجرس، تتجه انظار العالم إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على إدانة ترامب من عدمه اليوم السبت.وترصد "الدستور" أبرز السيناريوهات بشأن المحاكمة، هل سيتم تبرءته أم إدانته، وما مدى الاختلاف عن المحاكمة السابقة؟ وكيف ينظر محامو ترامب إليها؟:قال فان دير فين المحامي في فريق دفاع ترامب، إن حقيقة وجود أدلة بين بعض الجماعات على أن العنف كان مخططا له مسبقا "يدل على سخافة مزاعم التحريض الموجهة للرئيس السابق"، مضيفا: "لا يمكنك التحريض على شيء مخطط له مسبقا".وأضاف المحامي أن ترامب كان "ثابتا تماما في معارضته لعنف الغوغاء"، مشيرا إلى أن الرئيس حث أنصاره على السير "سلميا" إلى مبنى الكابيتول.واعتبر فان دير فين قول ترامب للحشود بأنهم بحاجة إلى "القتال بقوة" كان مجرد خطاب "سياسي"، وحث أعضاء مجلس الشيوخ على ألا يخطئوا في قرارهم، معتبرا أن ما يحدث هو "محاولة تشهير ورقابة وإلغاء ليس فقط بحق الرئيس ترامب، ولكن بحق 75 مليون أمريكي صوتوا له"، وجادل محامي ترامب أيضا بأن لدى الرئيس السابق الحق القانوني في الطعن في نتيجة الانتخابات.وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المحامين واثقين من أن محاكمة ترامب الثانية غير المسبوقة ستؤدى مرة أخرى إلى التبرئة، لذا نددوا بالقضية المرفوعة ضده باعتبارها "عملًا غير دستورى للانتقام السياسى" تغذيه "كراهية" الديمقراطيين، وأشار معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى أنهم لن يصوتوا لإدانته.وزعم فريق دفاع ترامب، أن مديرى مجلس النواب أساءوا بشكل خطير وصف تصريحات ترامب لأتباعه في 6 يناير، عندما حثهم على "القتال مثل الجحيم" خلال تجمع حاشد قبل أن يسيروا في شارع بنسلفانيا في واشنطن ويهاجمون مبنى الكابيتول الأمريكي.وأوضحت الصحيفة أن جوهر حجتهم كان أن أقوال ترامب وأفعاله محمية بموجب التعديل الأول. وجادل الدفاع بأن لغة ترامب لا تختلف عن الخطاب الحاد الذي يستخدمه السياسيون كثيرًا في السياسة الأمريكية اليوم. لتوضيح هذه النقطة، عرضوا مقاطع للديمقراطيين، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين جلسوا كمحلفين في المحاكمة، وشجعوا أنصارهم على "القتال" في محاولة لتصويرهم على أنهم منافقون.واستخدم محامو ترامب أقل من ثلاث ساعات من إجمالي 16 ساعة مخصصة لدفاعهم عن الرئيس، وبعد تقديمهم السريع، شرع مجلس الشيوخ في فترة استجواب النيابة والدفاع، مهدت ختامها الطريق أمام المرافعات الختامية وإصدار الحكم، ربما فى وقت مبكر من اليوم السبت.جاء عرض الدفاع الجمعة بعد أن أمضى تسعة مدراء في مجلس النواب، بصفتهم مدعين عامين، يومين في بناء قضية منهجية ضد الرئيس السابق أعادت سرد التمرد بفيديو جديد. في عرضهم، قالوا إن أعمال الشغب لم تكن نتيجة خطاب حارق واحد، بل كانت تتويجًا لمحاولة ترامب اليائسة للتشبث بالسلطة.جادل المديرون، بأن ترامب قد خان يمين المنصب بإخفاقه فى التدخل بمجرد بدء حصار الكونجرس، حيث كان كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ منعقدًا، وأن "افتقاره إلى الندم" في أعقاب ذلك يظهر أنه لا يزال تهديد واضح للديمقراطية الأمريكية.