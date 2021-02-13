للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

تنطلق اليوم السبت، النسخة الأولى من فعالية "حكاوي تروس" التي تهدف لفسح المجال أمام المُبدعين والملهمين من الشباب الذين تحدوا ظروفهم المادية والاجتماعية، واستطاعوا تحقيق إنجاز علمي ودراسي في مجتمعهم من خلال تفوقهم وحصدهم أعلى الأرقام والتقديرات في وقت لم تتوقف أيديهم فيه عن العمل والعطاء لمساعدة أسرهم وآبائهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.تنطلق النسخة الأولى لـ"حكاوي تروس"، مساء اليوم، في ساقية الصاوي بالزمالك، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وقادة المجتمع والإعلاميين، وسوف يشهد الحدث استعراض قصص نجاح وتحدي لمجموعة من الشباب المستفيدين من منحة الملهمين التي أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية، بغرض المساهمة في دعم حصول هؤلاء الشباب المتفوقين دراسيًا على منح لاستكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والدولية بحسب تخصصاتهم المختلفة، بالإضافة إلى مساعدتهم ماديًا ومعنويًا وتدريبًا من خلال توفير الكورسات والتدريبات التي ساعدتهم في تنمية مهاراتهم وبما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل."حكاوي تروس" تمثل شعاع نور وأمل للمجتمع من خلال استعراض قصص نجاح المؤثرين والملهمين من أصحاب النجاحات الاستثنائية، هؤلاء الذين شهدت حياتهم تحديات غير عادية، لكنها لم تنال من إرادتهم فكان النجاح حليفهم، في هذه الفعالية يسردون قصصهم لعلها تمد الآخرين بالنور والأمل الذي يحفزهم على مواصلة العمل والسعي لأحلامهم، وذلك بغرض دعم جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع النماذج الإيجابية عمومًا والشباب خصوصًا على العمل الإيجابي والعطاء للمجتمع، ضمن مشروعه الوطني إعادة بناء الإنسان.