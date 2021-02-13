الكنيسة توثق عظة البابا تواضروس الأسبوعية على «ساوند كلاود»

وثق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظة الأسبوعية الأخيرة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك على موقع الصوتيات "ساوند كلاود".وتحمل العظة الأخيرة للبابا عنوان "الأسرة والتفاهم الأسري" والتي أقيمت بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى المرقسية بالعباسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.