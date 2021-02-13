مدير مستشفى أبنوب المركزي ينفي تعطل وحدة الغسيل 3 أيام

حالة من الاستياء أصابت أهالي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط بعد تردد أنباء حول تعطل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبنوب المركزي لمدة تزيد على 3 أيام، مما يؤثر على مرضى الغسيل الكلوي ويهدد حياتهم.وهذا ما دفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملات هجومية على مستشفى أبنوب المركزي ومديرية الصحة بأسيوط بعد انتشار الأخبار.في نفس الوقت نفي الدكتور علاء عبد الناصر مدير مستشفى أبنوب المركزي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة وتهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمستشفى والهدف منها تشويه صورة المستشفى.وأوضح الدكتور علاء عبد الناصر أن ما حدث صباح اليوم هو إنفجار في فلتر وحدة المعالجة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وهو أمر طارئ تتابعه شركة صيانة متخصصة، وعلى الفور تم إخطار شركة الصيانة واستدعاء المهندس الفني المتخصص وإصلاح العطل وعودة تشغيل وحدة الغسيل مرة أخرى.وكشف مدير المستشفى أن العطل لم يستمر سوى ساعات قليلة، وتم تداركه فورًا حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا على حياتهم، وأن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى هي من أهم الوحدات، ويتم التعامل معها بشكل دقيق.