بعد أزمتها مع صالح جمعة.. صافيناز: «ماليش في الكورة»

بعد أزمة الراقصة صوفينار، الأخيرة مع لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، والتي تسببت في مشكلة لها مع خطيبها، لذا قررت نشر صورة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، لرسالة وصلت لحسابها على "إنستجرام" تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم صالح جمعة، معلقًة: "مين دا"، بعد انتشار عدد من الأخبار تفيد بأن صافيناز تعاكسه.تواصل "الدستور" مع الراقصة صوفينار والتي أكدت عدم تشجيعها لأي فريق كرة قدم سواء كان داخل مصر أو خارجها، متابعًة: "انا ولا بشجع أهلي ولا زمالك، أنا ماليش في الكورة خالص".وأضافت: "انا مش بفهم في الكورة ولا أعرف حد فيها، غير إن الكرة هي فيلمي اللي طلعت فيه عيال حريفة، غير كده معرفش".يذكر أن الراقصة صافينار نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لها وهي ترتدي ملابس رياضية، وعلقت عليها: "مبروك للنادي الاهلي نادي البطولات 🦅♥️كان نفسي انزل العب في الماتش ده 😂♥️".وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.