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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية

السبت 13/فبراير/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرىاستمرار اعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية وذلك منذ السبت الماضى الموافق 6 فبراير الجارى.

وأوضح المحافظ أن أعمال الحملة حتى اليوم أسفرت عن تحصين 41769 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة.

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع وان ما تم تحصينه من رؤوس الماشية حتى اليوم يشمل الاغنام والابقار والجاموس، وان المديرية تقوم ايضا بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات  والوحدات المحليه كما تقوم لجان الارشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الامراض الوبائيه قبل التحصين.

 ومن جهته اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل.

 واضاف ان حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وقال ان الدوله تعمل على زياده الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها.

 وكذلك اكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

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