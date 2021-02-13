قوى عاملة القليوبية: 19 ألفًا و400 عامل غير منتظم بالمحافظة

قدمت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.كما عرضت مدير المديرية، انجازات المديرية في هذا الشأن، موضحةً أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية 19 ألفًا و400 عامل، حتى يناير 2021 يتم صرف المنح الدورية المخصصة لهم في مواعيدها المقررة، والتى بلغت في عام 2020، عشرة ملايين و714 ألف جنيه لتوفير الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا.جاء ذلك خلال قيام محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، بتسليم 150 عاملًا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألف و642 وثيقة صدرت بالفعل المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية جاري تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة.