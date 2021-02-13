رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

السبت 13/فبراير/2021 - 01:09 م
حمود الحجري
حمود الحجري
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، كتاب "ضفة ومجداف سبرا لأغوار القصيدة الشعبية العمانية" للشاعر والكاتب حمود الحجري.

يأتي كتاب "ضفة ومجداف" للشاعر حمود الحجري، ويتناول قراءة عدد من النصوص الشعرية، لشعراء عمانيين، من أجيال متفاوتة، انحازوا إبداعيا لخيار كتابة القصيدة الشعبية (العامية)، هذه القصيدة التي شهدت، في الآونة الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، بتوسل تقنيات كتابية متطورة ومغايرة، تعضدها مجسات فائقة الرهافة، وحساسية جديدة، تتطلع إلى قصيدة قادرة على التعبير عن راهنيتها، وتشظي زجاجها الداخلي.

الكتاب قراءة جمالية، متذوقة، في محاولةٍ لسبرِ مواطن الجمال في هذه النصوص، نصوص لعل أهم ما يجمع بينها هو عدم استسهال لعبة الكتابة، والتعامل معها بمجانية، فالكتابة، أبدًا، ليست لعبة طيّعة، “سهلة الانقياد كما قد يتصورها الكثيرون”. نصوص تتوق إلى أن تصافح القارئ بحلل مختلفة وخيارات مغايرة، تتوق إلى فرادتها، “ولا تستعير أصابع الآخرين”، بل تسعى إلى رسم قانونها الخاص، بعيدًا عن التشابه المستشري لدى الغالبية. قراءة تزعم عدم الانحياز لأي شكل كتابي على حساب آخر، ولا تنتصر سوى للإبداع، وفعل الدهشة، واتقاد جمرة الشعر. قراءة تجد نفسها حيث يوجد ماء الشعر، مانح الحياة والخلود، واهبًا للقصيدة فتنتها ونضارتها الدائمتين.

انطلق الحجري من قراءة في النصوص الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في مسابقة المنتدى الأدبي لعام 2011: تسابيح الغياب للشاعر صالح الحاتمي، وبلل للشاعر عبد الناصر السديري، واستغفار للشاعر عبدالعزيز العميري، حيث رأى أن نص الحاتمي “تسابيح الغياب” أتى مزاوجًا بين التفعيلة والعمودي كـبنية، حيث تتشكل السالفة عبر التفعيلة، ومن خلال مقطع شعري، قصير نسبيًا، يتوسله الشاعر كـمدخل تتفرع عبره القصيدة وتنثال الحكاية في قالبها العمودي، عبر اثني عشر بيتًا، بالتمام والكمال.

النص في مجمله ذاتي، يبث توقه وحنينه إلى الآخر، الذي تحصّن بالغياب، فتوقّف الزمن هنا عن الحركة والجريان "خانت رياحك قاربي" لم يعد سوى الوجع والعطش والانطفاء والدروب العجاف، وقناديل الصبر المطفأة، وجثمان الفرح، وعنقود القهر، فالنص تسبيحة غياب، تستجدي ذلك الزمن الجميل، الذي ذبلت غصونه، إلا في مخيلة الشاعر، الذي يتوسل بغنائه الحزين، والمضمّخ بالوهن والتعب شيئا من السلوى ("وينك" التي تكررت مرتين، "في غيبتك" وقد تكررت مرتين أيضا).

موضوعات متعلقة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«تشويه متعمد أم جهل؟».. أكاذيب مبادرة «إسقاط ديون مصر»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة