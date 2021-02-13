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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 2631 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 01:08 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 184981 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 345605 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 15 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1،001 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3589 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 326780 حالة.

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