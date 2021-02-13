الإمارات تسجل 2631 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 184981 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 345605 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 15 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1،001 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3589 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 326780 حالة.