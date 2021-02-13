رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة سيدة في الشروق

السبت 13/فبراير/2021 - 01:08 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
تباشر نيابة الشروق وبدر الجزئية اليوم السبت، التحقيق مع المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة بمدينة الشروق.

وتلقى المقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بأنها عقب عودتها لمسكنها إكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أوتشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وباجراء التحريات تبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما من خلال أحد الأكمنة حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وأقر أحدهما بأنه نظرًا لإعتياد المجنى عليها الإستعانة به لتوصيلها بإستخدام السيارة المشار إليها عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك إستعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق وإستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة