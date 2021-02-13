التحقيق مع المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة سيدة في الشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر الجزئية اليوم السبت، التحقيق مع المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة بمدينة الشروق.وتلقى المقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بأنها عقب عودتها لمسكنها إكتشفت سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أوتشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.وباجراء التحريات تبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما من خلال أحد الأكمنة حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وأقر أحدهما بأنه نظرًا لإعتياد المجنى عليها الإستعانة به لتوصيلها بإستخدام السيارة المشار إليها عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك إستعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق وإستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.