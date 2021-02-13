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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحتفل باليوم العالمي للإذاعة ويطلق راديو العاصمة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:08 م
راديو العاصمة
راديو العاصمة
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باليوم العالمي للإذاعة المواكب 13 فبراير 2021 بإطلاق ( راديو العاصمة ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وأشار وكيل تعليم القاهرة الى أهمية الإذاعة فى حياة الإنسان باعتبارها وسيلة إعلام الأكثر وصولا للجمهور وتعتبر وسيلة تواصل واتصال قوية وغير مكلفة

وأوضح محمد عطية أن الإذاعة مناسبة جدا للوصول إلى المجتمعات النائية والفئات الضعيفة مثل الأميين وذوى الإعاقة وتتيح منبرا لمشاركة والنقاش العام.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتفعيل وتثمين الإذاعة، وأطلقت العلاقات العامة والإعلام في هذا اليوم برنامجها التوعوي الثقافي الجديد بعنوان (راديو العاصمة ) ويتناول موضوعات تربوية وثقافية لإرساء القيم وبث روح الانتماء والولاء للوطن والمنزل والمدرسة والعمل والوحدة الوطنية ونشر مباديء السلام والتسامح والأخوة والعمل الجماعي والنزاهة والشفافية.

وكذلك تفعيل دور الإذاعة المدرسية اليومية داخل المدارس أثناء طابور الصباح، حيث يتم إذاعة أخبار تثقيفية، علمية، رياضية، لتنشيط ذهن الطلبة فى بداية اليوم الدراسى.


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