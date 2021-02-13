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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المعمل للجنائي يفحص حريق منزل بالدرب الأحمر

السبت 13/فبراير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم السبت، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في منزل، وإعداد تقرير حول سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك المنزل؛ لسماع أقواله.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق منزل بمنطقة الدرب الأحمر دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الدرب الأحمر.

وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات وتم إخماد الحريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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