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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يوجه قوى عاملة القليوبية باستخراج شهادات قياس المهارة ومزاولة المهنة مجانا

السبت 13/فبراير/2021 - 01:07 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها.

وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة احوالهم.

جاء ذلك خلال قيام وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، بتسليم 150 عاملًا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألف و642 وثيقة صدرت بالفعل المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية جاري تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة.

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