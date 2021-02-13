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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية المنيا للكاثوليك تستأنف عودة الأنشطة الكنسية

السبت 13/فبراير/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، استئناف عودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد بها بعد غدًا الإثنين، وذلك تزامنا مع انخفاض إعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID -19.

فأعلن الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، عن استئناف عودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد، غدَا الإثنين 15 فبراير الجاري.

وقال الأنبا باسيليوس في بيان له: إلى الآباء الكهنة والخدام والراهبات وشعب الإيبارشية لوحظنا خلال الفترة الأخيرة انخفاض إعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ورغبة مننا في عدم انقطاع أبناء الكنيسة وخاصة الشباب والأطفال عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة لما له تأثير سلبي مع طول المدة على حياتهم الروحية، وتزامنا مع عودة الطلاب إلى المدارس لذا قررنا عودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد بدءًا من غد الإثنين مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية.

وفي سياق ذاته أعلنت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ أنه من المحتمل أن تستأنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تزامنًا مع انخفاض إعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفتت المصادر: أن استئناف عودة الأنشطة الكنسية تكون بنسب محدودة جدا وبإجراءت احترازية مشدده، مضيفا: ان بعض الكنائس تستأنف عودة الخدمات بها تزامنا مع احتفالات عيد دخول السيد المسيح الهيكل.

ومن جهته أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بشبرا الخيمة عن عودة الاجتماعات بها اليوم الأحد.

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