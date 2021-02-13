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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: تأهيل 997 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد المياه

السبت 13/فبراير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.

وانتهت الإدارات المركزية، السبت، من تأهيل وتبطين 997 كيلو متر من الترع المتعبة من ضمن 6021 كيلو متر تم تدبير الإعتماد لها للتأهيل لترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير الموارد المائية والري، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

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