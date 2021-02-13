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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمينات»: غدا «آخر مهلة» للإعفاءات على الاشتراكات التأمينية للمنشآت

السبت 13/فبراير/2021 - 01:04 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
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أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية والتي تصل إلى 50%، وأقرت ديسمبر الماضي، ستنتهي غدا الأحد.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين كانت جيدة جدا.

وأضاف عوض، أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي 2020.

وأكد أن القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، ثم انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية، وتم توقيع برتوكول تعاون مع محافظة الشرقية، حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة علي مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه.

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