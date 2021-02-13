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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان يسلم 150 عاملا غير منتظم بالقليوبية وثيقة تأمين على الحياة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:04 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، 150 عاملًا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية، من أصل 12 ألف و642 وثيقة صدرت بالفعل المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، جاري تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئي.

وقال سعفان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

وكشف وزير القوى العاملة عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، وليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوفر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

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