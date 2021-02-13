أمين سر «محلية النواب» يكشف مصير مشروع قانون الإدارة المحلية

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت في الفصل التشريعي الأول من إعداد قانون المحليات، مؤكدا أنه تم إرساله إلى هيئة المكتب، لكن القانون لم يناقش في الجلسات العامة.وأضاف درويش، في تصريح لـ"الدستور"، أنه مع بداية اجتماعات لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني، أحالت هيئة مكتب مجلس النواب مقترحات لمشروعات متعلقة بقانون المحليات، لكن حتى هذه اللحظة لم تناقش اللجنة القانون لاعتبارات كثيرة، أولها أنها تراجع الملفات التي تمت في الفصل التشريعي الأول، كون معظم أعضاء اللجنة جدد، مضيفا أن التوجه كان في اتجاه أن يطلع الأعضاء الجدد على الملفات ويكونوا على دراية بما حدث في الفصل التشريعي الأول.وأوضح أمين سر محلية النواب، أن اللجنة كانت تناقش بيان وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية السابق مودع في هيئة مكتب المجلس، لكن إذا ما ارتأت هيئة المكتب إعادته إلى اللجنة للنظر فيه وتنظر فى المقترحات المقدمة من النواب سيتم ذلك، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.