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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين سر «محلية النواب» يكشف مصير مشروع قانون الإدارة المحلية

السبت 13/فبراير/2021 - 01:02 م
النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش
سيد علي
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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت في الفصل التشريعي الأول من إعداد قانون المحليات، مؤكدا أنه تم إرساله إلى هيئة المكتب، لكن القانون لم يناقش في الجلسات العامة.

وأضاف درويش، في تصريح لـ"الدستور"، أنه مع بداية اجتماعات لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني، أحالت هيئة مكتب مجلس النواب مقترحات لمشروعات متعلقة بقانون المحليات، لكن حتى هذه اللحظة لم تناقش اللجنة القانون لاعتبارات كثيرة، أولها أنها تراجع الملفات التي تمت في الفصل التشريعي الأول، كون معظم أعضاء اللجنة جدد، مضيفا أن التوجه كان في اتجاه أن يطلع الأعضاء الجدد على الملفات ويكونوا على دراية بما حدث في الفصل التشريعي الأول.

وأوضح أمين سر محلية النواب، أن اللجنة كانت تناقش بيان وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية السابق مودع في هيئة مكتب المجلس، لكن إذا ما ارتأت هيئة المكتب إعادته إلى اللجنة للنظر فيه وتنظر فى المقترحات المقدمة من النواب سيتم ذلك، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.

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