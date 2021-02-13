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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مكرم» و«فؤاد» و«رحمي» يغرسون 3 شجرات بقرية صفط تراب بالمحلة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:01 م
نبيلة مكرم وياسمين
نبيلة مكرم وياسمين فؤاد
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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غرست كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 3 شجرات إيذانا بإطلاق حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة اليوم تستهدف تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة والسادة نواب البرلمان ودمج جهود المصريين في الخارج في تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف السيد الرئيس بالنزول للقرى الاكثر احتياجا والاطلاع علي طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

يأتي ذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم، ويأتي تطوير قرية صفط تراب بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.

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