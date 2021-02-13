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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنجاز 81% من مشروع تأهيل قناطر زفتى بالغربية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:58 م
قناطر زفتى
قناطر زفتى
وائل القمحاوى
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ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كل المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وإدفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

وتفقد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، السبت، بحضور المهندس حسام طاهر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، أعمال تنفيذ تدعيم وتأهيل 25 فتحه بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية، وقنطرة عمر بك، وهي إحدى العمليات الكبرى التي تشرف عليها الإدارة العامة للمشروعات التابعه للإدارة المركزية لمشروعات الخزانات.

وأوضح رئيس القطاع، أن قيمة الأعمال تبلغ 28 مليون ونصف المليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية 81% بينما النسبة المقررة 95%، حيث يجري الآن تصنيع  ومراشمة ودهان علب تجفيف الهويس الخلفي بنهاية ترعة الإسماعيلية "هويس القناة"، ومن المفترض الانتهاء من تنفيذ للمشروع نهاية فبراير الجاري.

وقال حبيشي، إن ذلك يأتي في إطار خطة تأهيل وصيانة كل القناطر الكبرى، والتي تساهم في التحكم بالتصرفات المائية، ما يضمن عدم إهدارها والاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لأهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.


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