عيد الحب يتصدر تريند تويتر.. ومغردون يسخرون: «مستنيين قرارات التعليم»

تصدر عيد الحب تريند تويتر، وذلك لانه يتوافق غدا الاحد الموافق 14 فبراير عيد الحب، وبدأ مغردون تويتر في نشر كوميكسات كثيرة عبر منصات السوشيال ميديا سخرية من عيد الحب خاصة غير المرتبطين والطلاب وذلك بسبب أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف يعلن مصير الامتحانات غدًا.ويقول محمد بيومي أحد مغردون تويتر:" فالنتين ايه وبتاع آيه احنا طلاب مستنين قرار التيرم"، بينما تقول سلمي محمود مغردة اخري:" الناس كلها مستنية عيد الحب الا احنا طلاب الثانوية مستنين وزير التعليم يطلع يقول مصيرنا ايه ".يذكر أن يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين هو احتفال يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.