«التعاون الإسلامي» يدين استمرار محاولات الحوثي لاستهداف السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة دون طيار (مفخخة)، وذلك وفقًا لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدميره الطائرة.وشدد العثيمين، في بيان له اليوم السبت، على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنها تحمل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة".وأكد الأمين العام مجددًا، وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.وتأتي محاولة استهداف مطار أبها اليوم، بعد 3 أيام من وقوع اعتداء إرهابي استهدف المطار السعودي من قِبَل المليشيا الحوثية، وأسفر عن احتراق طائرة مدنية على أرض المطار تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف العربي، في بيان له الأربعاء الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.