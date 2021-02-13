رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تبدأ تسليم تعويضات سكان منطقة بير أم السلطان

السبت 13/فبراير/2021 - 12:55 م
تعويضات سكان منطقة
تعويضات سكان منطقة بير أم السلطان
مصطفى عبدالله
طباعة
بدأ اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين تسليم التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى.

واجتمع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ولجنة من المحافظة لمراجعة ملفات أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري لحصولهم على التعويض لنزع الملكية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من كشوف الحصر الخاصة بالمستحقين تمهيدا لإزالة المنطقة وتعويضهم.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة