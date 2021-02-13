محافظة القاهرة تبدأ تسليم تعويضات سكان منطقة بير أم السلطان

بدأ اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين تسليم التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى.واجتمع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ولجنة من المحافظة لمراجعة ملفات أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري لحصولهم على التعويض لنزع الملكية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من كشوف الحصر الخاصة بالمستحقين تمهيدا لإزالة المنطقة وتعويضهم.وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.