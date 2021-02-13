بيج رامي يشارك بافتتاح بطولة «اللياقة البدنية» ورياضات الشارع بالإسكندرية

وصل بيج رامي، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، للمدينة الشبابية بالإسكندرية، لحضور إطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، وحضور أبطال مصر المشاركين بأولمبياد طوكيو 2020.وتتضمن الفعاليات إطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتي تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة، وافتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية التي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.أيضا إطلاق مبادرة"فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضي جديد في الأولمبياد، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والبارلمبيين.