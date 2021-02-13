رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعمال العنف تجبر 180 ألف شخص على الفرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

السبت 13/فبراير/2021 - 12:52 م
غرب إفريقيا
غرب إفريقيا
وكالات
طباعة
ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت، أن أعمال العنف التي قامت بها الجماعات المسلحة أجبرت أكثر من 180 ألف شخص على الفرار من منازلهم في جمهورية أفريقيا الوسطى في الشهور الأخيرة ما تسبب في "أزمة إنسانية كارثية".

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر في بيان بعد زيارة قام بها مؤخرا للدولة التي مزقها الصراع إن مئات الآلاف من الأشخاص لا يحصلون على غذاء أو رعاية صحية.

والوضع الحالي ناجم عن الاشتباكات الحالية بين ائتلاف جديد للجماعات المسلحة والقوات الحكومية في أجزاء عدة من البلاد.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه حتى قبل الأزمة الحالية، كان واحدا بين كل أربعة في البلاد ذات الخمسة ملايين نسمة تقريبا يتعرض إما للنزوح أو اللجوء في واحدة من الدول المجاورة.

وقال مورر: "نحن قلقون من أن سوء التغذية سوف تصبح أكثر شدة، لأنه لم يعد يمكن للكثير من الأسر شراء ما يكفي من الطعام أو لأن ما يشترونه ليس مغذيا بما يكفي".

وفي بلدة كاجا-باندورو الواقعة بشمال شرق البلاد، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم لنحو 720 ضحية عنف جنسي وأجرت 1400 استشارة نفسية العام الماضي.

وتابع مورر: "هذه الأرقام تلمح إلى المستوى المرعب من العنف ولكنها مازالت لا تعكس مدى الحاجة".

تابع أن العنف كان يقيد بشكل كبير نطاق القيام بالعمل الإنساني وتقديم المساعدة.

وبالإضافة لذلك، أصبح الترويع والتهديدات والهجمات "وقائع منتشرة" بالنسبة لعمال الإغاثة، بحسب المنظمة.

وتشهد الدولة الغنية بالنفط صراعا منذ نحو ثمان سنوات في ظل اشتباكات بين جماعات الميليشيا المسلمة والمسيحية وكذلك بين القوات المتمردة والحكومية.

موضوعات متعلقة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة