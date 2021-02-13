حديقة حيوان باكستانية: نفوق شبلي نمر أبيض بسبب كوفيد-19

قال مسؤولون في حديقة حيوان باكستانية إن اثنين من أشبال النمر الأبيض نفقا في الحديقة الشهر الماضي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 على ما يبدو.ونفق الشبلان، اللذان كانا يبلغان من العمر 11 أسبوعا، في حديقة حيوانات لاهور يوم 30 يناير كانون الثاني بعد أربعة أيام من بدء علاجهما مما ظن مسؤولو الحديقة أنه فيروس بانلوكوبينيا أي طاعون القطط الفيروسي، وهو مرض قال المسؤولون إنه شائع في باكستان ويهاجم الجهاز المناعي للقطط.لكن التشريح أثبت أن رئات الشبلين كانت متضررة بشدة وأنهما كانا يعانيان من عدوى شديدة، وخلص علماء الأمراض إلى أنهما نفقا بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19.وعلى الرغم من عدم إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، فإن نائب مدير الحديقة كيران سليم قال لرويترز إن الحديقة تعتقد أن الشبلين كانا ضحيةللجائحة التي أودت بحياة 12256 شخصا في باكستان.وأضاف "بعد نفوقهما أجرت إدارة الحديقة فحوصا لكافة المسؤولين واكتُشفت إصابة ستة منهم بالفيروس، وأحدهم كان يتعامل مع الشبلين".وتابع "يعزز هذا نتائج التشريح بأن الشبلين أصيبا على الأرجح بالفيروس من الشخص الذي يتولى رعايتهما وتغذيتهما".وتثير حدائق الحيوانات في باكستان حنق الناشطين المدافعين عن حقوق الحيوانات الذين يقولون إن المئات منها تنفق بسبب سوء الأوضاع والإهمال في هذه الحدائق.وفي ديسمبر، جرى نقل زوج من دببة الهيمالايا البنية من حديقة حيوانات إسلام اباد إلى محمية في الأردن.